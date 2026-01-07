Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха всея Грузии

Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета–Тбилиси и Митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского Илии II членам Святой Православной Церкви Грузии, жителям Иверии и нашим соотечественникам, проживающим за пределами родины:



«Внемли, небо, и слушай, земля,

ибо вот — Сын и Слово Отчее грядёт родиться…

и Создатель всего сотворённого рождается»

(Михаил Модрекели)



По милости Господней вновь наступило самое таинственное время — время пришествия Иисуса Христа в этот мир. Это величайшая новость среди всех чудес, произошедших со дня сотворения мира и тех, что ещё произойдут, ибо ничто не может сравниться с чудом рождения в плоти Безначального Бога в тленном мире.



Чтобы хотя бы немного ощутить величие этого события, напомним общеизвестную реальность: во Вселенной существуют миллионы звёзд, образующих определённые группы — галактики. Нашу галактику называют «Млечным Путём». Она настолько велика, что световой волне, движущейся со скоростью света (то есть 300 000 километров в секунду), потребуется не менее 100 000 лет, чтобы пройти от одного её края до другого.



Таких галактик в космосе бесчисленное множество; каждая из них управляется с великой закономерностью и возвещает, что Творцом всего видимого и невидимого является Безначальный и Бесконечный Господь.



Поразительно, что именно Он, вне времени сущий, стал временным; Вседержитель и Управитель бытия, сотворивший всё, стал подобным нам и в малейшей части одной из галактик — на Земле — в холодную зимнюю ночь, лежащий в Вифлеемских яслях, явился миру.



С такой смиренностью открылся нам Второй Лик Пресвятой Троицы — Иисус Христос, чтобы с самого рождения и затем на протяжении 33 лет дать нам личный пример смирения, терпения, правды, мира… и, конечно же, любви.



Чем мы заслужили такую Твою самоотдачу, Господи?



Что есть человек, каково его достоинство, что Ты удостоил его такой чести?



Современные исследования подтверждают, что каждый из нас — чудо; чудо — каждый наш орган, его функция и механизм работы. Возьмём, к примеру, мозг, который содержит до 86 миллиардов нейронов и сотни триллионов связей между ними; ежедневно они передают миллионы команд так, что не соприкасаются друг с другом, поскольку каждый из них окружён особым полем. Сложность этих процессов превосходит всякое наше воображение. И это лишь малая часть тех возможностей, которые заложены в нас.



Неужели всё это дано нам для пустой, бессодержательной, преходящей повседневности?



Известно также, что и на Земле, и в Солнечной системе, и вообще в окружающем нас космосе всё рассчитано с величайшей точностью и прежде всего создаёт надлежащие условия для существования человека: смена времён года, изобилие растений, животных, птиц, морских обитателей… вода, воздух, земля… их сочетание и предназначение… — всё служит человеку.



То есть мы, зачастую не осознавая этого, находимся под особым попечением, обладаем невыразимыми возможностями, и наше пребывание в этом мире, разумеется, не может быть случайным и бессмысленным;



и действительно, оно несёт в себе великое предназначение и является предпосылкой осуществления великой цели.



Это хорошо знали и в более ранние времена, в прошедшие века.



В 2025 году христианский мир отметил 1700-летие I Вселенского Никейского собора. Этот собор стал для человечества началом великого поворота. Он определил единую веру христианского мира, церковный порядок, новую модель взаимоотношений Церкви и государства, что впоследствии легло в основу всей восточно-западной цивилизационной политической и социальной архитектуры.



Отрадно, что ровно через год после этого важнейшего события, то есть в 326 году, Грузия признала христианство государственной религией. Это означает, что наша страна уже тогда находилась в числе передовых государств своего времени по духовным ценностям, правильному пониманию справедливости и государственной ответственности перед теми высшими идеалами, которые Никейский собор определил для христианского мира.



Провозглашение христианства государственной религией стало результатом той веры, которая была посеяна в нашем народе ещё со времён апостолов, то есть с I века.



Сегодня, когда мы стоим перед лицом множества культурных и мировоззренческих вызовов, период 325–326 годов и это историческое совпадение вновь напоминают нам, что сила грузинского народа опирается на единство христианских ценностей, духовный и гражданский порядок и на тот выбор, который наша страна сделала 1700 лет назад. Сохранение этих ценностей — это не только верность прошлому, но и главное условие нашего правильного ориентира в будущем, поскольку Господь и Его учение истинны и не подвластны изменчивости времени.



Однако современный человек часто не достигает Божественной истины, не понимает смысла своей жизни и не осознаёт, почему он должен отказаться от греховного земного благополучия или как правильно устроить свою повседневную жизнь.



Наше изгнание из рая было и остаётся наказанием, однако период нашего земного странствования, каким бы долгим он ни казался, на самом деле весьма краток. По милости Божией устроено так, что эта поистине краткая земная жизнь, по сравнению с вечностью, вполне достаточна для того, чтобы раскрылся наш духовный мир и проявилась наша внутренняя сущность.



На земле мы ограничены как во времени, так и в возможностях. Своими делами, образом мышления, речью, настроем… мы лишь создаём основание для совершенно иной, будущей жизни. Если воспользоваться евангельским сравнением, мы словно формируем семя того или иного растения, и только от нас зависит, какое проявление обретёт в вечности сформированный нашей жизнью духовный мир: прорастёт ли он добрым ростком, добрым деревом, сорняком или плевелом.



Каково будет наше состояние после смерти?



Размышление об этом и забота об этом должны стать для каждого из нас первостепенными.



Бог желает спасения и блаженной жизни для всех, поэтому во все времена Он воспитывал каждое поколение соответственно, постепенно возводя людей на духовные ступени: иногда — через боль и скорбь, иногда — через милосердие, порой — через испытания, а порой — через дарование мира и добра…



И в завершение ещё раз хочу сказать вам:



Рождество Христово и ныне, и во все времена является действенным таинством, которое положило начало процессу преображения личности. Вместе с тем оно коренным образом поколебало прежний порядок и превратило весь видимый мир в пространство, воспринимающее Бога; Сам Творец принял Своё творение, и Нетленный облекся в тленную природу, чтобы в тленности насадить силу Своей нетленности и приобщить её к Божественной жизни.



Тем самым воссияли подлинный смысл и предназначение нашего бытия, были сняты покровы с тех реальностей:



что смерть и тление не являются сущностью нашей природы;



что мы призваны к высотам небесным и к жизни вечной;



что истинная любовь к Богу и подлинная любовь к человеку неразделимы;



что в этом единении должна родиться новая жизнь, призывающая человечество к миру, единству и обновлению;



и что за тайной Боговоплощения уже не остаётся ничего: ни прошлого, ни настоящего, ни будущего!



Возрадовавшийся Евангелием Христовым, исполненный небесной благодати и милости Господней избранный православный народ, паства, вдохновлённая животворящей верой, надеждой и желанием наследовать Царство Небесное, ещё раз поздравляю вас с воссиянием ожидания неба и земли — с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!



В этот день должна исчезнуть всякая скорбь, утихнуть всякая тревога и страсть, прекратиться кровопролитие и войны, умолкнуть враждующие полчища, рассеяться безнадёжность, зависть и злоба, и пусть наш ум, душа и сердце, движимые любовью к Богу, с зажжённой свечой духовно устремятся к Святой Земле, дабы вместе с халдейскими волхвами и вифлеемскими пастухами присоединить свой голос к лику ангелов и с радостью воскликнуть: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».



В эту таинственную ночь особенно молю Тебя, воплотившийся ради нашего спасения, рождённый в Вифлееме Младенец; Тебя, Пресвятая Богородица; вас, силы небесные, и всех святых Божиих: благословите и благословите всю Грузию, её жителей и наших соотечественников, пребывающих за пределами Родины; даруйте миру мир, отдалите от нас тяжесть нашей падшей природы, благословите нас даром единства и истинной любви и сделайте всех нас причастниками Божества.



Христос рождается — славьте Его!



Христос с небес нисходит — встречайте Его!



Христос на земле — возноситесь!



Воспойте Господу, вся земля!



С любовью молящийся о вас



Илия II

Католикос-Патриарх всея Грузии

Тбилиси



Рождество Христово

2025–2026 гг.





