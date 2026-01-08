Пипия утверждает, что обсудил с патриархом Грузии «новый Георгиевский трактат» - ГПЦ опровергает

Лидер прокремлевской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия утверждает, что обсудил с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым собственную политическую повестку и роль церкви в противостоянии «врагам родины».



Фотографиями со встречи в патриаршей резиденции Пипия поделился в Instagram, приурочив публикацию к празднику Рождества Христова.



«Мы говорили о том, какую огромную силу и значение для нас имеют наш Патриарх, Матерь-Церковь и христианство. Мы также говорили об угрозах, перед которыми стоит страна, и о том, что может исходить от врагов нашей Родины. Ни для кого не секрет, что глобалисты борются с самым сокровенным и духовной опорой для нас — они борются с христианством в Грузии», – написал Пипия.



93-летний Илия Второй практически не покидает патриаршую резиденцию. Он давно отказался от зарубежных визитов и перестал появляться на праздничных службах. Патриарх не может самостоятельно передвигаться и с трудом говорит. Тем не менее он продолжает принимать лиц, желающих получить благословение. Как правило, Патриархия организует короткие аудиенции для членов правительства и общественных деятелей.



Остается неясным, могла ли встреча патриарха с Пипия быть полноценным диалогом. Присутствовавший на аудиенции протопресвитер Георгий Звиададзе сообщил, что она длилась в общей сложности 3-4 минуты.



«Этот человек пришел со своей женой и поздравил Патриарха с годовщиной интронизации и с днем рождения. Обсуждения других тем не было», – заявил Звиададзе в комментарии TV Pirveli.



Сам Пипия, в свою очередь, утверждает, что рассказал Илие Второму о необходимости прямого диалога между Грузией и Россией. Свою инициативу он называет «новый Георгиевский трактат» и ранее собирал подписи в ее поддержку в интернете.



«Мы собрали 150 000 подписей за это – за прямой диалог с Россией. Я надеюсь, что патриарх обладает всеобщим авторитетом, и только он может объединить и сделать нашу страну полноценной», – сказал Пипия TV Pirveli.



Мамука Пипия занимается бизнесом в России и постоянно проживает в Москве. СМИ называют его близким другом бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе-Романова, которого Тбилиси недавно объявил в розыск по обвинению в организации убийства.



На родине Пипия остается малоизвестным, однако в статусе грузинского политика он регулярно участвует в форумах и мероприятиях, организуемых Кремлем, а также посещает оккупированные Россией регионы Украины. В партии «Солидарность ради мира» заявляли, что по инициативе Пипия российские пранкеры Вован и Лексус звонили пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили.



