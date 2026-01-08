В Тбилиси прошла акция с требованием отставки генерального прокурора

Члены семьи, адвокаты и друзья убитого в Тбилиси учителя Гиги Авалиани провели акцию перед Генеральной прокуратурой. Главное требование участников протеста – отставка генерального прокурора Георгия Гваракидзе. Один из адвокатов семьи – Заза Хатиашвили заявил, что, если главный обвинитель не подаст в отставку до 17 января, они проведут акцию, а мать Гиги Авалиани – Эка Купатадзе, начнет голодовку.



«Все мы объявим голодовку на один день – все! А те кто захочет, до тех пор, пока этот человеконенавистнический прокурор не подаст в отставку», - заявил Хатиашвили.



Он призвал грузинских эмигрантов провести предупредительный митинг перед посольствами Грузии. Он также заявил, что «в каждом городе Грузии пройдут митинги с требованием отставки прокурора».



Между тем, мать Гиги Авалиани – Эка Купатадзе, вновь призвала прокуратуру изменить квалификацию дела её сына. Семья требует продолжения расследования по статье о преднамеренном убийстве, совершённом группой лиц, чтобы «на скамье подсудимых оказались» все лица, которые могут быть причастны к преступлению.



Накануне, 7 января, прокуратура Грузии распространила заявление по делу Гиги Авалиани. Ведомство выразило готовность встретиться с членами семьи Гиги Авалиани и разъяснить основания каждого следственного действия, а также правовую квалификацию действий лиц, задержанных по результатам этих действий.



Согласно материалам следствия, 1 октября в тбилисском районе ТЭВЗ, недалеко от своего дома, 28-летний Гига Авалиани подвергся физическому насилию со стороны 17-летнего несовершеннолетнего. Избиение снял на телефон ещё один находившийся с ним несовершеннолетний – 16-летний подросток. После произошедшего они скрылись с места происшествия.



Жестоко избитого Гигу Авалиани около 11 часов вечера в бессознательном состоянии нашли проживавшие поблизости дети и вызвали скорую медицинскую помощь. Гига Авалиани прожил после этого 23 дня и 24 октября скончался, не приходя в сознание.



По уголовному делу задержаны и обвиняются четверо несовершеннолетних. Одному из них предъявлено обвинение по статье 117 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть), а троим – по статье 376 УК (не сообщение о преступлении лицом, которому достоверно известно о подготовке или совершении тяжкого преступления).



Министерство внутренних дел Грузии продолжает расследование по отдельно выделенному делу.





