«Аль-Наср» и Роналду в Ашхабаде сыграют с чемпионом Туркменистана

09.01.2026









Футбольный клуб «Аль-Наср», в составе которой выступает легендарный португальский футболист Криштиану Роналду, впервые посетит Туркменистан. Команда из Саудовской Аравии 11 февраля 2026 года проведет в Ашхабаде матч с чемпионом Туркменистана , командой «Аркадаг»-это игра 1/8 финала Кубка Азиатской конфедерации футбола(Asian Football Confederation, AFC) . Как сообщили сегодня автору этих строк в посольстве Туркменистана в Грузии, матч 11 февраля пройдет на стадионе Олимпийского городка в Ашхабаде. Этот стадион, построенный в 2016 году и официально открытый в 2017 году, вмещает 45 тысяч зрителей. В дипломатическом представительстве отметили, что «этот матч призван стать важным событием для поклонников футбола Туркменистана».



ФК «Аркадаг» основан в 2023 году, дважды выигрывал чемпионат страны и дважды Кубок Туркменистана. В 2025 году клуб занял первое место в Кубке AFC 3, получив повышение в высший дивизион Кубка АFC 2.



В своем дебютном сезоне в Кубке AFC 2 команда «Аркадаг» сумела выйти в 1/16 финала, что, несомненно, является большим успехом. Клуб также завоевал свой первый международный трофей -в мае 2025 года команда победила камбоджийскую фк «Свай Риенг» в финале Лиги вызова АFC.



Главным тренером ФК «Аркадаг» с декабря 2023 года по сегодняшний день является Владимир Караджаевич Байрамов-известный туркменский футболист, выступавший в клубах своей страны, а также в командах Казахстана и РФ, а в 2001-2013 годах игравший в национальной сборной Туркменистана.



«Аль -Наср» и «Аркадаг»



ФК «Аль-Наср», имея в своем составе звезд международного уровня и отличную статистику выступлений в азиатских соревнованиях, будет стремиться к успешному результату в выездном матче в Ашхабаде.



В вышеназванном посольстве отметили, что «футбол остается самым популярным видом спорта в Туркменистане.». «Приезд одного из самых известных клубов Азии и команды, в котором играет К. Роналду, рассматривается как важная веха для развития футбола в стране»,- указывают в диппредставительстве Туркменистана в Грузии.



В групповом этапе AFC «Аль-Наср» выиграл все шесть матчей в группе D, показав блестящую результативность. Клуб «Аркадаг» вышел в плей-офф со второго места своей группы B, выиграв одну игру, 4 матча сведя вничью и проиграв одну встречу. Ответная игра этих команд состоится 18 февраля в Саудовской Аравии.



Нетрудно себе представить, какой ажиотаж сейчас в Туркменистане-поклонники футбола этой страны мечтают достать билеты на матч 11 февраля, продажа билетов пока не началась. Ожидается, что на матч 11 февраля в Ашхабад прибудут также специалисты, ветераны и поклонники футбола из ряда стран Центральной Азии и Южного Кавказа, в том числе и из Грузии, подробности сообщим позднее.



Тенгиз Пачкория, специально для »



