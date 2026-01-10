Из Грузии депортировали гражданина Германии за нарушение общественного порядка в аэропорту Тбилиси

В результате совместной операции сотрудники Миграционной и Патрульной полиции Министерства внутренних дел арестовали и депортировали из Грузии гражданина Федеративной Республики Германия Б.М., 1998 года рождения.



7 января текущего года указанный человек проявил агрессию в Тбилисском международном аэропорту, грубо нарушил общественный порядок и оскорбил сотрудников Патрульной полиции, когда они призвали его к порядку, что привело к административному задержанию Б.М.



Решением Тбилисского городского суда гражданин Федеративной Республики Германия был признан нарушителем статей 173 и 166 Уголовно-процессуального кодекса. Ему был назначен административный штраф в размере 4000 лари, а также депортация из страны и запрет на въезд в Грузию сроком на 3 года.



На основании решения суда Б.М. был доставлен в сопровождении сотрудников Миграционной службы в Тбилисский международный аэропорт, где и была произведена его депортация. Примечательно, что в соответствии с поправками к Закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» были усовершенствованы механизмы депортации как незаконно, так и законно проживающих в Грузии иностранных граждан, что при наличии соответствующих правовых оснований может служить основанием для их депортации из страны.





