Илья Топурия выиграл первое судебное дело против бывшей жены
10.01.2026 13:01
Грузинский чемпион UFC Илья Топурия выиграл свое первое судебное дело против бывшей жены – он добился права навещать свою маленькую дочь. Топурия боролся за это право с Джорджиной Узкатеги.
Чемпион утверждает, что не общался с дочерью четыре месяца, и судья расценил это как запрет на общение отца с дочерью.
Кроме того, суд не разрешил Джорджине Узкатеги покинуть Испанию и уехать с ребенком в Майами.
