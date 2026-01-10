Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Илья Топурия выиграл первое судебное дело против бывшей жены


10.01.2026   13:01


Грузинский чемпион UFC Илья Топурия выиграл свое первое судебное дело против бывшей жены – он добился права навещать свою маленькую дочь. Топурия боролся за это право с Джорджиной Узкатеги.

Чемпион утверждает, что не общался с дочерью четыре месяца, и судья расценил это как запрет на общение отца с дочерью.

Кроме того, суд не разрешил Джорджине Узкатеги покинуть Испанию и уехать с ребенком в Майами.


