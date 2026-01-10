Календарь игр сборной Грузии по водному поло на Чемпионате Европы

С 10 по 25 января Белград примет Чемпионат Европы по водному поло, в котором также примет участие сборная Грузии.



В соревнованиях участвуют 16 команд, разделенных на 4 подгруппы.





Группа А: Венгрия, Франция, Мальта, Черногория



Группа B: Хорватия, Греция, Грузия, Словения



Группа C: Сербия, Испания, Нидерланды, Израиль



Группа D: Италия, Словакия, Румыния, Турция.



Второй групповой этап:



Группа E (по три лучшие команды из групп A и C)



Группа F (по три лучшие команды из групп B и D)



Стоит отметить, что матчи чемпионата Европы будет судить, в том числе грузинский арбитр Леван Беришвили.



Календарь матчей сборной Грузии



11 января, 23:30 | Греция – Грузия



13 января, 15:45 | Грузия – Хорватия



15 января, 21:00 | Словения – Грузия







