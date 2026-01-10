Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Календарь игр сборной Грузии по водному поло на Чемпионате Европы


10.01.2026   14:03


С 10 по 25 января Белград примет Чемпионат Европы по водному поло, в котором также примет участие сборная Грузии.

В соревнованиях участвуют 16 команд, разделенных на 4 подгруппы.


Группа А: Венгрия, Франция, Мальта, Черногория

Группа B: Хорватия, Греция, Грузия, Словения

Группа C: Сербия, Испания, Нидерланды, Израиль

Группа D: Италия, Словакия, Румыния, Турция.

Второй групповой этап:

Группа E (по три лучшие команды из групп A и C)

Группа F (по три лучшие команды из групп B и D)

Стоит отметить, что матчи чемпионата Европы будет судить, в том числе грузинский арбитр Леван Беришвили.

Календарь матчей сборной Грузии

11 января, 23:30 | Греция – Грузия

13 января, 15:45 | Грузия – Хорватия

15 января, 21:00 | Словения – Грузия


