|
|
|
Календарь игр сборной Грузии по водному поло на Чемпионате Европы
10.01.2026 14:03
С 10 по 25 января Белград примет Чемпионат Европы по водному поло, в котором также примет участие сборная Грузии.
В соревнованиях участвуют 16 команд, разделенных на 4 подгруппы.
Группа А: Венгрия, Франция, Мальта, Черногория
Группа B: Хорватия, Греция, Грузия, Словения
Группа C: Сербия, Испания, Нидерланды, Израиль
Группа D: Италия, Словакия, Румыния, Турция.
Второй групповой этап:
Группа E (по три лучшие команды из групп A и C)
Группа F (по три лучшие команды из групп B и D)
Стоит отметить, что матчи чемпионата Европы будет судить, в том числе грузинский арбитр Леван Беришвили.
Календарь матчей сборной Грузии
11 января, 23:30 | Греция – Грузия
13 января, 15:45 | Грузия – Хорватия
15 января, 21:00 | Словения – Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна