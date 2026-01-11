В знак солидарности с Мзией Амаглобели женщины-политики собрались у здания Руставской женской колонии

В знак солидарности с учредителем онлайн-издания «Батумелеби» Мзией Амаглобели женщины-политики собрались у здания Пенитенциарного учреждения №5 в Рустави.



Они развернули баннеры: «Мзия Амаглобели год в тюрьме!», «Свободу узникам совести!», «Свободу Мзии!», «Боритесь, пока не поздно!», «Свободу узникам режима!».



Как заявил член «Коалиции за перемены» Марика Аревадзе, Мзия Амаглобели незаконно находится в заключении, ее наказывают за любовь к родине.



«Мзия Амаглобели – первая женщина-журналист, которую режим держит в незаконном заточении. Она незаконно находится в заключении, ее наказывают за любовь к родине. Ее непримиримость является примером борьбы, и она не раз была награждена за это в рамках репрессий, осуществленных против нее режимом. Мзия Амаглобели и остальные заключенные режима должны быть немедленно освобождены, террору со стороны режима должен быть положен конец», - заявила Марика Аревадзе.



Напомним, что Мзия Амаглобели была задержана 11 января 2025 года. 6 августа ее приговорили к 2 годам лишения свободы. Она была осуждена по статье 353-й, часть 1-я УК Грузии – оказание сопротивления, угрозы или применение насилия в отношении представителя охраны общественного порядка или иной ветви власти.





