У посольства Ирана в Тбилиси прошла акция протеста против действий Тегерана

11.01.2026 15:49





Несколько десятков граждан провели акцию протеста у посольства Ирана в Тбилиси, выразив солидарность с иранскими протестующими, которые в течение двух недель в ряде иранских городов и провинций выходили на улицы с требованием политических перемен и улучшения экономической ситуации.



В то же время Тегеран реагирует на протесты в стране насилием, применяя против демонстрантов различные средства, включая огнестрельное оружие. Из-за отключения интернета в Иране информация о задержанных и погибших в Тегеране и других иранских городах публикуется фрагментарно и в ограниченном количестве.



На волне протестов в Иране президент США предупреждает иранские власти, что Вашингтон внимательно следит за текущими событиями в стране и не исключают вмешательства в этот процесс. Госсекретарь США Марко Рубио написал: «Соединенные Штаты Америки поддерживают храбрый иранский народ».



Между тем сын бывшего шаха Ирана, живущий в изгнании, Реза Пехлеви, вновь выпускает видеообращение, где вновь призвал население выйти на улицы, заявив, что намерен вернуться в Иран.





