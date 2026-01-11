Скандал в Поти: жертву травли уволили, виновных так и не нашли

11.01.2026 17:26





«В городе Поти в декабре по всему городу распространились видеокадры, отражающие личную жизнь одного из уважаемых педагогов — тяжёлый и унизительный факт, последствия которого продолжаются до сих пор, пишет телеграм-канал «Батумчик».



В связи с высоким общественным интересом к делу считаю необходимым проинформировать общественность:

Видеоматериал фактически посмотрел весь город, однако его подлинность и источник распространения до настоящего времени не установлены, несмотря на то что дело находится в производстве прокуратуры. Государство на данном этапе не смогло обеспечить выявление виновных.



Распространение видео нанесло педагогу тяжёлый моральный ущерб, подорвало его репутацию, профессиональный авторитет и личную жизнь.



Не менее тяжёлые события развернулись и в публичной школе Поти №15 (так называемой «школе Балавари»), где работал пострадавший.



Из установленных фактов следует, что школа выбрала самый простой, но незаконный путь — «решить проблему» увольнением жертвы. Вместо защиты педагога были начаты процессы, направленные на его отстранение от работы.

Внезапно в школе появились различные жалобы против учителя. Эти жалобы дисциплинарный комитет рассмотрел в предельно сжатые сроки и с грубым нарушением процедур:



• педагогу не сообщили содержание жалоб;

• ему не дали возможности изложить свою позицию;

• заседание комиссии прошло в воскресенье, тогда как протокол был датирован другим днём.

30 декабря мой подзащитный был уволен.



Это было формально оформленное решение с заранее предопределённым результатом.



Данное решение уже обжаловано в апелляционном совете школы. Несмотря на это, школа до сих пор отказывается предоставить элементарную информацию:

• на каком основании было начато дисциплинарное производство?

• почему процесс прошёл в столь сжатые сроки?

• кто принял решение?

• какими аргументами руководствовался комитет?



Школа не предоставила даже возможности ознакомиться с текстом незаконного решения, а имена и фамилии лиц, принимавших решение и участвовавших в процессе, полностью скрыты.



На данном этапе окончательное решение должен принять апелляционный совет школы. В случае отказа в удовлетворении жалобы мы начнём судебное разбирательство в городском суде Поти.



Это дело — не только судьба одного человека. Это тест для общества: способно ли оно защитить жертву и не наказать пострадавшего.



Каждый человек, подвергшийся несправедливости, заслуживает поддержки», — пишет в социальной сети правозащитник Торнике Мигинеишвили.





