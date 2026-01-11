|
Скандал в Поти: жертву травли уволили, виновных так и не нашли
11.01.2026 17:26
«В городе Поти в декабре по всему городу распространились видеокадры, отражающие личную жизнь одного из уважаемых педагогов — тяжёлый и унизительный факт, последствия которого продолжаются до сих пор, пишет телеграм-канал «Батумчик».
В связи с высоким общественным интересом к делу считаю необходимым проинформировать общественность:
Видеоматериал фактически посмотрел весь город, однако его подлинность и источник распространения до настоящего времени не установлены, несмотря на то что дело находится в производстве прокуратуры. Государство на данном этапе не смогло обеспечить выявление виновных.
Распространение видео нанесло педагогу тяжёлый моральный ущерб, подорвало его репутацию, профессиональный авторитет и личную жизнь.
Не менее тяжёлые события развернулись и в публичной школе Поти №15 (так называемой «школе Балавари»), где работал пострадавший.
Из установленных фактов следует, что школа выбрала самый простой, но незаконный путь — «решить проблему» увольнением жертвы. Вместо защиты педагога были начаты процессы, направленные на его отстранение от работы.
Внезапно в школе появились различные жалобы против учителя. Эти жалобы дисциплинарный комитет рассмотрел в предельно сжатые сроки и с грубым нарушением процедур:
• педагогу не сообщили содержание жалоб;
• ему не дали возможности изложить свою позицию;
• заседание комиссии прошло в воскресенье, тогда как протокол был датирован другим днём.
30 декабря мой подзащитный был уволен.
Это было формально оформленное решение с заранее предопределённым результатом.
Данное решение уже обжаловано в апелляционном совете школы. Несмотря на это, школа до сих пор отказывается предоставить элементарную информацию:
• на каком основании было начато дисциплинарное производство?
• почему процесс прошёл в столь сжатые сроки?
• кто принял решение?
• какими аргументами руководствовался комитет?
Школа не предоставила даже возможности ознакомиться с текстом незаконного решения, а имена и фамилии лиц, принимавших решение и участвовавших в процессе, полностью скрыты.
На данном этапе окончательное решение должен принять апелляционный совет школы. В случае отказа в удовлетворении жалобы мы начнём судебное разбирательство в городском суде Поти.
Это дело — не только судьба одного человека. Это тест для общества: способно ли оно защитить жертву и не наказать пострадавшего.
Каждый человек, подвергшийся несправедливости, заслуживает поддержки», — пишет в социальной сети правозащитник Торнике Мигинеишвили.
