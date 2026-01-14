Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Университет Грузии поддержал иранских протестующих


14.01.2026   22:23


Соответствующее заявление было опубликовано в фейсбуке вуза, сегодня, 14 января, на английском и фарси.

Цитата. «Университет Грузии осуждает продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Иране. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии в отношении гражданских лиц и выражаем солидарность с иранским народом. Нашим иранским студентам, обучающимся в Университете Грузии, и нашим иранским преподавателям: вы важная часть нашего академического сообщества, и мы поддерживаем вас в это трудное время».

Напомним, что акции в поддержку протестующих в Иране проходят каждый день и в Тбилиси, у иранского посольства на Чавчавадзе.


