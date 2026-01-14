Университет Грузии поддержал иранских протестующих

Соответствующее заявление было опубликовано в фейсбуке вуза, сегодня, 14 января, на английском и фарси.



Цитата. «Университет Грузии осуждает продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Иране. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии в отношении гражданских лиц и выражаем солидарность с иранским народом. Нашим иранским студентам, обучающимся в Университете Грузии, и нашим иранским преподавателям: вы важная часть нашего академического сообщества, и мы поддерживаем вас в это трудное время».



Напомним, что акции в поддержку протестующих в Иране проходят каждый день и в Тбилиси, у иранского посольства на Чавчавадзе.





