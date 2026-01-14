Грузию на Евровидении 2026 будет представлять группа «Бзикеби» - победитель детского «Евровидения 2008»

Грузию на «Евровидении-2026» представит победившая на детском «Евровидении-2008» группа «Бзикеби».



В состав музыкальной группы «Бзикеби» входят Георгий Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили. Популярность они обрели ещё в детстве, когда в 2008 году одержали победу на конкурсе детского «Евровидения», представляя Грузию.



Группа была создана в Тбилиси в 2008 году. Изначально её участники выступали на национальном отборе детского «Евровидения» по отдельности, однако по решению жюри были объединены в один коллектив. В тот период «Бзикеби» были самыми юными участниками конкурса — им было по 10 лет.



«Бзикеби» с большим преимуществом выиграли национальный отбор в Тбилиси и выступили под шестым номером на Детском «Евровидении-2008» в городе Лимасол (Кипр). Их песня получила широкий отклик благодаря оригинальности и энергии, и группа стала победителем конкурса, принеся Грузии первую победу в истории детского «Евровидения». После победы коллектив выпустил альбом «Забузеи», песни из которого хорошо известны многим детям в Грузии.



После примерно 18-летнего музыкального перерыва «Бзикеби» возвращаются на сцену с новым музыкальным видением и творческим стилем.



По решению Общественного вещателя группа представит Грузию на «Евровидении-2026» в столице Австрии — Вене.





