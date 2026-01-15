Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские фигуристы финишировали первыми в короткой программе на чемпионате Европы


15.01.2026   11:31


На чемпионате Европы в Шеффилде (Англия) пара фигуристов, Лука Берулава и Анастасия Метелкина, представляющие Грузию, исполнили короткую программу.

Лука Берулава и Анастасия Метелкина выполнили программу на высоком уровне и получили 75,96 балла от судей, что стало наивысшим результатом среди всех участников турнира.

Второй результат показала пара действующих чемпионов Европы из Германии — Никита Володин и Минерва Фабьен Хассе. Они финишировали на втором месте с 74,81 балла.

Таким образом, после короткой программы пара Луки Берулава и Анастасии Метелкиной занимает первое место. Чемпион Европы будет определится завтра по итогам произвольной программы. Соревнования начнутся 15 января в 22:00 по тбилисскому времени.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна