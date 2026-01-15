Грузинские фигуристы финишировали первыми в короткой программе на чемпионате Европы

На чемпионате Европы в Шеффилде (Англия) пара фигуристов, Лука Берулава и Анастасия Метелкина, представляющие Грузию, исполнили короткую программу.



Лука Берулава и Анастасия Метелкина выполнили программу на высоком уровне и получили 75,96 балла от судей, что стало наивысшим результатом среди всех участников турнира.



Второй результат показала пара действующих чемпионов Европы из Германии — Никита Володин и Минерва Фабьен Хассе. Они финишировали на втором месте с 74,81 балла.



Таким образом, после короткой программы пара Луки Берулава и Анастасии Метелкиной занимает первое место. Чемпион Европы будет определится завтра по итогам произвольной программы. Соревнования начнутся 15 января в 22:00 по тбилисскому времени.







