Грузинские фигуристы финишировали первыми в короткой программе на чемпионате Европы
15.01.2026 11:31
На чемпионате Европы в Шеффилде (Англия) пара фигуристов, Лука Берулава и Анастасия Метелкина, представляющие Грузию, исполнили короткую программу.
Лука Берулава и Анастасия Метелкина выполнили программу на высоком уровне и получили 75,96 балла от судей, что стало наивысшим результатом среди всех участников турнира.
Второй результат показала пара действующих чемпионов Европы из Германии — Никита Володин и Минерва Фабьен Хассе. Они финишировали на втором месте с 74,81 балла.
Таким образом, после короткой программы пара Луки Берулава и Анастасии Метелкиной занимает первое место. Чемпион Европы будет определится завтра по итогам произвольной программы. Соревнования начнутся 15 января в 22:00 по тбилисскому времени.
