Активистка Нана Сандер: грузины убивают меня медленной смертью

16.01.2026 11:48





Активистка Нана Сандер, задержанная в связи с событиями 4 октября, объявила сухую голодовку с 13 января.

В своем письме Сандер объясняет причины голодовки и говорит о тюремных условиях и тяжелом состоянии здоровья.



"<> Я, Нана Сандер, грузинка из Штутгарта, нахожусь в заключении как невиновный политический заключенный в грузинской тюрьме, где грузины убивают меня медленной смертью. В условиях диктатуры в Грузии разрушается моё здоровье.



Да, мы называем это русским режимом, но даже сами русские не так жестоки и несправедливы к русским, как грузины к грузинам. Так было всегда. Они нетерпимы, лишены эмпатии, лицемерны, клеветники, лжецы, не признают христианские ценности.



В грузинских тюрьмах нет пыток - это большая ложь! Я испытываю пытки в тюрьме на себе!



7 октября меня незаконно задержали, а до этого, на акциях в ноябре-декабре, против меня и десятков тысяч других граждан Грузии было применено химическое оружие, и грузины, которые физически нападали на меня, повредили мое здоровье на акциях.



С тех пор беспокоит сердце, зрение быстро ухудшилось после применения хим.оружия, беспокоят боли в суставах, особенно в ночное время. У меня сильные боли в пояснице, спине и позвоночнике. Тюремный матрас вызывает у меня дополнительные боли, спать на нем - все равно что находиться в аду. До ноября 8 часов лежания на нем были мучением от боли, а в последние недели приходится лежать по 12-14 часов, потому что у меня дефицит витамина D3, о котором в тюрьме знали через час после моего прибытия, как и о моем веганстве, и я сразу же потребовала веганский витамин D, который должна была получать ежедневно (по назначению немецкого врача<>), требую его уже 4-й месяц, но не получила. В декабре врач обманул меня и дал невеганский витамин D3.



Также с октября полностью игнорируется осмотр у ортопеда и ортопедический матрас. С середины октября у меня заболевание рук, которое обостряется с каждым днем.



На данном этапе у меня поражено 7 пальцев, в основном в суставах. Фактически я не могу пользоваться руками. Пальцы трескаются. "Надзиратели" тоже смотрят с тревогой, но, несмотря на неоднократные обращения к врачу, никакого лечения нет, только месяцами слушаю ложь о том, что приведут дерматолога. <> У нас в Германии принуждение человека терпеть боль, в том числе пациента, считается пыткой<>



Обогреватель в камере сломан. Я живу в холоде. Все теплое, что у меня есть, надето на мне, но этого недостаточно, невозможно двигаться, так холодно в этой проклятой камере, по этой причине даже после 14 часов "сна" в боли приходится лежать, что еще больше усиливает боли в суставах. <>Левая челюсть выпадает из сустава во время еды уже месяц, а иногда и во время разговора, что уже вызывает боль. Правая челюсть внезапно опухла, я просила рентген, но мне не сделали ни рентген, ни кардиограмму сердца, ни офтальмолога, ни ортопеда, ни лечения, ни жизненно важного витамина.



Грузины вынесли мне и моей семье приговор - медленную, мучительную смерть.



С 16 лет я единственный, кто финансово заботится о моей семье. У членов моей семьи нет другого дохода, никакой помощи, никакой пенсии. У моей матери очень много проблем со здоровьем, поэтому ей ежемесячно требуется много лекарств и лечения, но грузины приговорили мать к голоду, отсутствию лекарств и врачей, фактически вынесли смертный приговор и моей матери, которая ухаживает за парализованной, лежачей бабушкой. <> у бабушки случился инсульт из-за нервов. Грузины разрушают и убивают мою семью. И медленной, мучительной смертью убивают и меня, болью, пытками, страданиями, равнодушием.



У меня не остается другого выхода, я должна прибегнуть к радикальным мерам. 13 января, прямо с т.н.судебного процесса, я начну сухую голодовку, которая подразумевает отказ от лекарств и лечения (в них и так отказали), если меня немедленно не освободят из зала суда и не прекратят "дело"-преследование, и вместе со мной должны освободить всех политических заключенных и узников совести - это будет причиной и требованиями моей сухой голодовки".





