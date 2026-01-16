Фонд Клуни: уголовный процесс против Мзии Амаглобели выявил многочисленные нарушения

«Фонд Клуни за справедливость» публикует новый отчёт о заключении под стражу основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti, журналистки Мзии Амаглобели. Отчёт, подготовленный совместно с юридической фирмой Covington & Burling LLP, подробно описывает серьёзные процессуальные нарушения. Среди таковых – отказ суда допустить важные доказательства и свидетелей защиты.



«Уголовный процесс против Мзии Амаглобели выявил многочисленные нарушения международных стандартов в области прав человека, которые серьёзно подорвали справедливость её задержания и судебного разбирательства, а также её осуждение по статье, которая официально ей даже не предъявлялась», — заявил британский юрист, бывший председатель Европейского суда по правам человека Николас Братца.



В отчёте также подчёркивается, что внезапная переквалификация обвинения лишила Амаглобели реальной возможности защититься от новых обвинений, по которым в итоге был вынесен приговор.



«Кроме того, в судебном решении отсутствовало надлежащее обоснование признания вины и назначения наказания в виде лишения свободы, как того требует международное право. Эти недостатки не были устранены и при рассмотрении дела в Кутаисском апелляционном суде и указывают на злоупотребление процессом, в частности на намерение показательно наказать одну из самых авторитетных независимых журналисток с целью запугивания других людей с критическим мышлением.



Право Амаглобели на презумпцию невиновности было нарушено ещё ранее заявлениями высокопоставленных грузинских официальных лиц, включая премьер-министра», — говорится в заявлении.



Фонд призывает власти Грузии отменить обвинительный приговор Мзии Амаглобели, немедленно освободить её и обеспечить функционирование судов без политического влияния.





