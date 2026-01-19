Сегодня Православная Церковь отмечает Крещение Господне

19.01.2026 10:19





Сегодня, 19 января, Православная Церковь отмечает Крещение Господне.



В связи с этим в храмах пройдут праздничные богослужения и обряд освящения воды.



Праздник Крещения Господня установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении Господа было явление Святой Троицы: Голос Бога-Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сел на плечо Иисуса.





