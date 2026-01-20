Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кутаисский городской суд приговорил шахтеров к разным срокам заключения


20.01.2026   12:53


Кутаисский городской суд приговорил двух из четырех шахтеров, задержанных в Чиатура, к 6 годам и 3 месяцам заключения, а двух - к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Магароэли».

В частности, задержанных Мераба Саралидзе и Георгия Непаридзе судья приговорил к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы, а Тенго Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе - к 4 годам и 3 месяцам.

Случай произошел 28 апреля у шахты в Чиатура. По данным Министерства внутренних дел, 4 лица вступили в физическое противостояние с директором шахты Шукрути и нанесли ему травмы различных частей тела.


