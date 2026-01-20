У Мзии Амаглобели нет никакой информации и ожиданий о помиловании

У [Мзии о помиловании] нет никакой информации и нет никаких ожиданий, - заявил брат основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели Малхаз Амаглобели.



Как он рассказал журналистам после посещения Мзии Амаглобели, она чувствует себя бодро.



«Вчера тоже ничего не сказали [касательно помилования]. У нее нет никакой информации. Ожиданий тоже нет. Она чувствует себя бодро, в настроении. Как и у нее, так и у нас нет информации.



Она сказала, что «встретимся через год, когда выйду», до тех пор у нее нет никаких ожиданий.



Мы в любом случае будем ждать. Если не Мзию, то, может, освободят другого заключенного», - сказал Малхаз Амаглобели.



Для справки, в связи с праздником Крещения Господня Михаил Кавелашвили помиловал 159 лиц. Было ожидание, что помилование может коснуться лиц, задержанных во время акций, однако список помилованных Михаилом Кавелашвили пока неизвестен.



Напомним, основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели была задержана 11 января 2025 года. 6 августа она была приговорена к 2 годам тюремного заключения. Она была осуждена по статье 353-й, часть 1-я УК Грузии – оказание сопротивления, угрозы или применение насилия в отношении представителя охраны общественного порядка или иной ветви власти. В качестве наказания за это деяние предусмотрен штраф, домашний арест на срок до 2 лет, а также лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.





