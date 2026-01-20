Задержанный на протестах против «русского закона» выиграл дело у властей Грузии

Гражданин Грузии Георгий Меквабишвили, задержанный во время акций протеста против так называемого «русского закона», одержал победу в Европейский суд по правам человека. Суд признал, что в его деле государство нарушило Европейскую конвенцию по правам человека.



Меквабишвили был задержан в марте 2023 года, когда партия Грузинская мечта впервые инициировала законопроект, вызвавший массовые протесты. Его интересы в судах представляла Ассоциация молодых юристов Грузии.



Обстоятельства задержания



7–8 марта 2023 года акция у здания парламента была разогнана с применением полицейской силы. По данным правозащитников, полиция прибегала к практике выборочных и необоснованных задержаний.

В момент ареста Меквабишвили снимал на телефон предполагаемое насилие со стороны полиции в отношении другого участника акции и призывал силовиков прекратить избиение. Несмотря на то что он находился на тротуаре, его задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях.



Меквабишвили провел более 35 часов в изоляторе временного содержания. Государство, по оценке САИА, не обосновало необходимость столь длительного удержания, а судья при рассмотрении административного дела этим вопросом не поинтересовался. В итоге ему назначили штраф 2 000 лари на основании кодекса 1984 года.



Решение Страсбурга



ЕСПЧ признал нарушение сразу двух статей Конвенции:



статья 6 - право на справедливое судебное разбирательство;



статья 11 - свобода собраний.





Суд указал, что кроме версии полиции не существовало ни одного независимого доказательства вины заявителя. Отсутствовали записи с нагрудных камер или камер видеонаблюдения, и фактически бремя доказывания невиновности было возложено на самого задержанного, что подорвало справедливость процесса.



Также суд отметил, что национальные суды формально признали законность приказа полиции, не оценив, было ли необходимо разгонять всю демонстрацию и освобождать проезжую часть. При этом именно «законность приказа» являлась ключевым элементом вмененного правонарушения.



Компенсация



По решению суда государство обязано выплатить Меквабишвили:



665 евро - в качестве компенсации материального ущерба;



1 600 евро - за моральный вред;



а также покрыть возможные налоги и сборы, связанные с этими суммами.





Свобода собраний



ЕСПЧ подчеркнул, что акция 7 марта 2023 года касалась вопроса общественного интереса и не имела целью сорвать работу парламента. Власти не смогли доказать, что разгон демонстрации и задержание заявителя были необходимыми и соразмерными мерами.



Таким образом, суд пришел к выводу о нарушении статьи 11 Конвенции, подтвердив, что вмешательство государства в право на мирное собрание было необоснованным.





