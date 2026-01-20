Адвокат: Анастасия Зиновкина переведена в тюрьму закрытого типа

20.01.2026 18:37





Адвокат Дарья Самодурова заявила, что ее подзащитная, Анастасия Зиновкина, переведена в тюрьму закрытого типа — таким образом ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий.



Адвокат напомнила, что с 12 сентября 2025 года россиянка была помещена в тюремное учреждение полуоткрытого типа. И неизвестно, по какой причине — на основании приказа от 15 января 2026 года — было принято такое решение.



«До 15 января этого года Анастасия имела право совершать неограниченное количество телефонных звонков, после 15 января Анастасия будет пользоваться возможностью звонить по телефону три раза в месяц.



Мы хотели бы напомнить вам, что Анастасия Зиновкина содержится отдельно от других заключенных, то есть она одна в камере и с возможностью совершать ежедневные звонки могла общаться с людьми, в этот раз ее ограничили в общении», — пишет адвокат Самодурова в сети Facebook.



Напомним, судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили приговорила граждан России Анастасию Зиновкину и ее партнера Артема Грибуля к тюремному заключению сроком на 8 лет и 6 месяцев. После ареста Анастасии Зиновкиной неоднократно сообщалось, что у молодой женщины проблемы с позвоночником. Наряду со сложной ситуацией, она говорит о бесчеловечном и циничном обращении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





