Педагогам в Грузии ограничат доступ к мобильным телефонам во время учебного процесса


21.01.2026   12:07


Использовать мобильные телефоны в государственных школах Грузии, во время учебного процесса, не смогут и педагоги. Соответствующее изменение предусмотрено анонсированной реформой в сфере общего образования, вступление которой в силу планируется в 2026–2027 учебном году.

В Министерстве образования сообщают СМИ, ограничение использования мобильных телефонов во время уроков должно стать для учеников примером со стороны учителей.

«То, что педагог во время урока будет класть мобильный телефон в специальный ящик для хранения вместе с телефонами учеников, станет для них примером. Это не носит характер запрета для учителей – речь идёт лишь о подаче личного примера ученикам.

Каким именно будет регулирование, пока не определено, правило ещё разрабатывается. Но суть в том, чтобы учитель стал примером для ребёнка», — сообщили в Министерстве образования информационному интернет изданию Interpressnews.


