Благотворительный проект Volunteers Tbilisi завершает работу в Грузии
21.01.2026 17:34
Благотворительный проект Volunteers Tbilisi завершает работу в Грузии. Причина, как сказано в сообщении организации, — «изменившийся контекст, ресурсы команды и забота о безопасности».
Детали. Volunteers Tbilisi в январе завершит выдачу гуманитарной помощи и деятельность в Грузии, сохранив только консультационное направление — горячую линию. Организация планирует завершить все текущие обязательства и подготовить основу для перезапуска проекта весной в новом формате.
«Доноры, партнеры, друзья, волонтеры, наши дорогие посетители — мы бесконечно благодарны вам за эти почти четыре года вместе с «Волонтерами Тбилиси». Каждый из вас — часть работы фонда. Благодаря вам она была возможна», — сказано в сообщении проекта.
Volunteers Tbilisi — благотворительный проект помощи украинцам в Тбилиси, который создала Мария Белкина. До 24 февраля 2022 года она работала в HR и четыре года жила в Грузии. Пункт помощи от организации предоставлял средства гигиены, лекарства и еду и помогал украинцам с поисками жилья.
