Tbilisi Open Air впервые пройдет зимой

21.01.2026 21:19





С 28 февраля по 1 марта в Гудаури пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air: Winter Edition. Будет дневная и ночная программы как на открытых, так и закрытых площадках.



Среди музыкантов будет Bedford Falls, Stephane, Mechanical Rainbow и Sevda. Главной площадкой фестиваля станет отель Marco Polo Gudauri.



Второй день пройдет в горах, кроме музыки будут лыжные соревнования. В этот день посетить фестиваль можно будет бесплатно.



Билеты стоят от 100 лари. Для держателей карт TBC есть скидки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





