Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Tbilisi Open Air впервые пройдет зимой


21.01.2026   21:19


С 28 февраля по 1 марта в Гудаури пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air: Winter Edition. Будет дневная и ночная программы как на открытых, так и закрытых площадках.

Среди музыкантов будет Bedford Falls, Stephane, Mechanical Rainbow и Sevda. Главной площадкой фестиваля станет отель Marco Polo Gudauri.

Второй день пройдет в горах, кроме музыки будут лыжные соревнования. В этот день посетить фестиваль можно будет бесплатно.

Билеты стоят от 100 лари. Для держателей карт TBC есть скидки.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна