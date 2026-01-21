|
Tbilisi Open Air впервые пройдет зимой
21.01.2026 21:19
С 28 февраля по 1 марта в Гудаури пройдет музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air: Winter Edition. Будет дневная и ночная программы как на открытых, так и закрытых площадках.
Среди музыкантов будет Bedford Falls, Stephane, Mechanical Rainbow и Sevda. Главной площадкой фестиваля станет отель Marco Polo Gudauri.
Второй день пройдет в горах, кроме музыки будут лыжные соревнования. В этот день посетить фестиваль можно будет бесплатно.
Билеты стоят от 100 лари. Для держателей карт TBC есть скидки.
