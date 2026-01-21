Водное поло: Сборная Грузии обыграла Турцию







На проходящем в Белграде чемпионате Европы по водному поло сборная Грузии провела заключительный матч второго группового этапа против сборной Турции и одержала победу со счетом 14:11.



Три четверти матча прошли в равной борьбе, но грузинские ватерполисты завоевали решающее преимущество в последней четверти, выиграв со счетом 6:2 и отпраздновав свою вторую победу на чемпионате Европы.



В Белграде сборная Грузии проведет еще одну игру – 22 января в 18:15 она встретится с Францией в матче за 9-е место – прямую трансляцию будет вести Первый канал Грузии.







