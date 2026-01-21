Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Водное поло: Сборная Грузии обыграла Турцию


21.01.2026   21:55


На проходящем в Белграде чемпионате Европы по водному поло сборная Грузии провела заключительный матч второго группового этапа против сборной Турции и одержала победу со счетом 14:11.

Три четверти матча прошли в равной борьбе, но грузинские ватерполисты завоевали решающее преимущество в последней четверти, выиграв со счетом 6:2 и отпраздновав свою вторую победу на чемпионате Европы.

В Белграде сборная Грузии проведет еще одну игру – 22 января в 18:15 она встретится с Францией в матче за 9-е место – прямую трансляцию будет вести Первый канал Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна