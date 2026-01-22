Активистка Нана Сандер заявила о пытках и сексуальных домогательствах в грузинской тюрьме

Активистка Нана Сандер, арестованная по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси, заявила о бесчеловечном обращении и сексуальных домогательствах со стороны сотрудников пенитенциарной системы. С соответствующими обвинениями она выступила на судебном заседании в среду.



По словам Сандер, нарушения начались сразу после ее этапирования в тюрьму.



«С первых минут перевода в тюрьму в отношении меня было совершено уголовное преступление. Унижающее человеческое достоинство обращение, насколько мне известно, наказывается лишением свободы сроком до трех лет. К этому добавьте сексуальные домогательства, требования раздеться. В этом были задействованы как минимум пять человек, в том числе директор тюрьмы и его заместитель», – цитируют Сандер грузинские СМИ.



Она назвала себя «невиновным политзаключенным» и заявила, что подвергается пыткам. По словам активистки, руководство учреждения игнорирует ее жалобы.



«Два дня подряд я просыпаюсь с опухшим лицом, у меня болит все тело, а директор тюрьмы говорит мне, что я устраиваю шоу и что со мной ничего не происходит», – сказала Сандер.



На обвинения отреагировала Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. В ведомстве заявили, что расценивают слова Сандер как попытку дискредитации службы, однако пообещали провести служебную проверку.

В заявлении подчеркивается, что при поступлении обвиняемого в следственный изолятор осмотр проводится «сотрудником того же пола», а сам обвиняемый «не может быть полностью раздет».



«Несмотря на изложенное, в связи с заявлением обвиняемой Наны Сандер уполномоченное структурное подразделение Специальной пенитенциарной службы начнет служебную проверку, и будут проведены все процедуры, предусмотренные законодательством Грузии. В случае подтверждения факта нарушения прав обвиняемой будут применены соответствующие меры», – говорится в сообщении.



Сандер задержали по делу о событиях 4 октября. Тогда в Тбилиси, параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам, прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов часть демонстрантов с проспекта Руставели направилась на улицу Атонели и попыталась прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих, столкновения продолжались несколько часов. Власти расценили произошедшее как попытку государственного переворота.



Всего по делу 4 октября арестовали 64 человек.



Нане Сандер предъявили обвинения по статье 317 УК Грузии: «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти». Ей грозит до девяти лет лишения свободы.



Источник: Новости - Грузия

