Активист Сандро Мегрелишвили заключен под стражу на 4 дня за стояние на тротуаре

Судья Тбилисского городского суда Давид Макаридзе назначил активисту Сандро Мегрелишвили 4 дня административного ареста за нарушение новой статьи 174 Административного кодекса — нахождение на тротуаре.



«Браво! Санкции!» — послышались выкрики в зале суда после оглашения решения.



Активисту надели наручники прямо в зале суда, передает грузинская служба Радио Свобода.



Министерство внутренних дел обвинило Сандро Мегрелишвили в создании препятствий для движения пешеходов на тротуаре во время прозападного митинга возле парламента 17 декабря. Он стал первым человеком, которому после вступления в силу закона, ограничивающего свободу выражения, назначили административный арест по этой статье. 22 января по аналогичному делу судья Торнике Капанадзе признал нарушителем активиста Рези Думбадзе, однако административное наказание ему назначено не было.



Сегодня, 23 января 4 дня административного ареста получил еще один участник акции - Дмитрий Джамбурия.





Статья кодекса, на основании которой были составлены протоколы об административном правонарушении, предусматривает в качестве санкции до 15 суток административного ареста, а в случае если речь идет об организаторе – до 20 суток.



Непрерывные демонстрации в Грузии проходят с 28 ноября прошлого года. Тысячи людей вышли на улицы после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о том, что власти в течение ближайших четырёх лет не будут выносить на повестку вопрос переговоров, необходимых для интеграции страны с Европой.



С тех пор «Грузинская мечта» неоднократно ограничивала свободу выражения новыми законами. В частности, было запрещёно участие в акциях в масках, использование пиротехники, а также введена уголовная ответственность за повторное перекрытие дороги.



За протесты на тротуаре Министерство внутренних дел составило протоколы об административных правонарушениях более чем в отношении 10 человек, однако до настоящего времени суд не признал ни одного из них виновным.

По заявлению Народного защитника, новые законы, касающиеся демонстраций, противоречат Конституции Грузии и не отвечают принципу правовой определённости.





