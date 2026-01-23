ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб, касающихся парламентских выборов 2024 года - АМЮГ

«Страсбургский суд начал рассмотрение жалоб, поданных в связи с парламентскими выборами 2024 года», — об этом на брифинге заявила представитель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Тамар Ониани.



По словам Ониани, в поданной АМЮГ жалобе указывалось, что ненадлежащее исполнение избирательной администрацией своих обязанностей в ходе выборов привело к массовому нарушению фундаментального принципа тайного голосования.



«По мнению Страсбургского суда, данному делу может быть присвоен статус дела со значительным общественным воздействием, что означает признание судом его приоритетности. Это даст суду возможность оценить нарушения тайны голосования на парламентских выборах 2024 года, а также другие связанные с этим пробелы в избирательном законодательстве. В поданной АМЮГ жалобе отмечалось, что в ходе проведённых выборов ненадлежащее исполнение избирательной администрацией своих обязанностей массово нарушило фундаментальный принцип тайного голосования, а при рассмотрении избирательных споров было нарушено право на эффективные механизмы их рассмотрения. САИЯ также указывала, что существующая в законодательстве Грузии бланкетная норма, ограничивающая возможность граждан подавать жалобы по избирательным спорам, не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Указанная жалоба была направлена САИЯ в Страсбургский суд в 2025 году.



Обществу известно, и Страсбургский суд также акцентирует на этом внимание, что АМЮГ, как опытная наблюдательная организация, подала жалобы во все окружные избирательные комиссии страны по фактам нарушения тайны голосования, вызванных неправильным использованием электронных технологий. Эти жалобы касались признания недействительными результатов всех избирательных участков, входящих в соответствующие округа, — в общей сложности 2 200 из 3 063 участков, — где выборы проводились с использованием технологий. Однако суды не удовлетворили данные требования.



Исключением стал лишь Тетрицкаройский районный суд, решение которого впоследствии было отменено Тбилисским апелляционным судом. Таким образом, государство должно ответить на вопросы суда и представить свою позицию относительно того, было ли обеспечено право на свободные выборы на участках, где применялись электронные технологии. Также предстоит установить, было ли нарушено в день парламентских выборов принцип тайного голосования в связи с правилами функционирования электронных технологий подсчёта голосов на избирательных участках.



Примечательно, что за несколько недель до парламентских выборов 2024 года на учебно-информационных встречах, проведённых Центральной избирательной комиссией, АМЮГ выявила риски нарушения тайны голосования и заранее обратилась в ЦИК с призывом принять соответствующие меры для устранения этих проблем. В письме от 28 сентября 2024 года АМЮГ было сообщено, что избирательный бюллетень, использовавшийся на встречах ЦИК, являлся тестовой версией, а качество бюллетеня, применяемого в день голосования, будет иным и обеспечит тайну голосования.



Страсбургский суд объединил три жалобы, и рассмотрение дела ведётся в рамках статьи 3 Первого дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека, предусматривающей право на свободные выборы, а также статьи 13 — право на эффективное средство правовой защиты. Помимо вышеуказанных вопросов, суд также рассмотрит и оценит, нарушает ли право голоса недостаточное количество избирательных участков, открытых за рубежом. Суд установил срок до 15 мая 2026 года для представления государством своей позиции по данному делу», — заявила Тамар Ониани.



Отвечая на вопрос о том, что «часть заявителей, в частности индивидуальная группа, требовала в качестве временной меры отмены результатов выборов, однако суд даже не стал рассматривать этот вопрос», Тамар Ониани отметила:



«В данном деле объединены три жалобы. Из них одна была подана Ассоциацией молодых юристов Грузии. Со стороны АМЮГ подобного требования — я имею в виду временную меру — не выдвигалось», — заявила Ониани, добавив, что ей неизвестны детали по этому вопросу.



«Когда суд объединяет жалобы, это не зависит от воли заявителей. По делам подобного рода суд имеет право объединять жалобы и начинать их рассмотрение по существу в объединённом формате», — подчеркнула представитель АМЮГ.







