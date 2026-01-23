27 семей экомигрантов приобрели безопасное жилье

При поддержке правительства Аджарии и софинансировании Министерства здравоохранения 27 семей экомигрантов смогли приобрести безопасное жилье. Процесс регистрации права собственности в Доме юстиции Батуми посетила министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.



«Жилищные условия улучшили 122 члена 27 семей экомигрантов, на что из бюджета было выделено 1 350 000 лари. В рамках программы обеспечения экомигрантов жильем в этом году предусмотрено приобретение 170 жилых домов, на что в общей сложности будет направлено 8 742 000 лари», — отметила министр Нино Нижарадзе.



В рамках программы пострадавшие от стихийных бедствий могут приобрести жилье на территории всей Грузии. Семьи экомигрантов также имеют возможность купить квартиры в новостройках либо получить софинансирование на строительство собственного дома при наличии земельного участка в безопасной зоне.



С момента запуска программы при софинансировании новое жилье приобрели в общей сложности 1 056 семей экомигрантов.





