Натиа Лабадзе - первая женщина капитан в Грузии

23.01.2026 18:58





Морское транспортное агентство Грузии, как национальный морской орган страны, присвоило Натии Лабадзе звание капитана.



Натиа Лабадзе стала первой женщиной-капитаном в Грузии.



Лабадзе - выпускница Батумской морской академии. Ее профессиональный путь начался в 2015 году с должности кадета. В настоящее время она работает помощником капитана на контейнеровозе и готова занять должность капитана судна и руководство экипажем.



В настоящее время Морским транспортным агентством сертифицировано 130 женщин-моряков, из которых 120 работают на круизных лайнерах в качестве вспомогательного персонала. Остальные 10 женщин-моряков обладают полноценной морской квалификацией, четверо из них в настоящее время находятся в дальнем плавании.



Следует отметить, что в Грузии женщины пытались трудоустроиться в морских профессиях с начала прошлого века.



В первой половине XX века Юлиа Паилодзе, Ваиде Гваришвили, Нино Каландадзе и Шушана Туманишвили окончили Батумский морской техникум и и выражали желание выходить в дальнее плавание.



Во второй половине XX века в бывшем Советском Союзе служба женщин в дальнем плавании была практически невозможна. Из-за ограничений женщины в морской сфере в основном работали в прибрежных и вспомогательных направлениях — в метеорологии, радиосвязи, медицинском персонале, гидрографии и других береговых структурах.



Именно поэтому прецедент Натии Лабадзе является исключительным и ставит Грузию в один ряд с теми странами, где женщины могут занимать высшую должность на судне." - говорится в заявлении Морского транспортного агентства Грузии





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





