Мэрия Тбилиси наградила 231 спортсмена за достижения в спорте

23.01.2026 19:25





Мэрия Тбилиси наградила 231 спортсмена. Церемония награждения была организована муниципальным управлением по культуре, образованию, спорту и делам молодежи мэрии Тбилиси.



По информации мэрии, призерам чемпионатов Европы и мира по различным видам спорта были вручены денежные призы и символические награды от имени мэрии Тбилиси за их достижения.



На мероприятии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани, который выступил перед публикой. По его словам, мэрия Тбилиси поддерживает и поощряет эту сферу через различные программы, поскольку развитие спорта является одним из ключевых приоритетов муниципалитета.



«Лично я в своей повседневной жизни стараюсь мотивировать как можно больше людей вести здоровый образ жизни. Необязательно всем становиться профессиональными спортсменами, но вести спортивный, здоровый образ жизни, на мой взгляд, является необходимым условием для нашего здоровья, в первую очередь. Поэтому в будущем мы будем делать все возможное для поддержки всех видов спорта. Я хотел бы выделить важные проекты, реализуемые центральным правительством, и поблагодарить премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, который также является большим сторонником спорта. Конечно, без инфраструктурных проектов и различных программ стимулирования было бы невозможно достичь тех результатов, которые мы имеем за последние два года. Поэтому мы должны продолжать работу в этом направлении», — отметил мэр столицы.



На сегодняшнем мероприятии были объявлены победители в пяти номинациях. Спортсменом года среди мужчин стал Сандро Базадзе, спортсменкой года среди женщин — Этери Липартелиани, паралимпийцем года среди мужчин — Георгий Калдани, лучшей паралимпийкой года в Тбилиси — Нино Тибилашвили, а лучшим проектом года была признана «Тбилисская школьная лига».



Церемония награждения успешных спортсменов Тбилиси проводится с 2018 года. За это время Тбилисский городской совет наградил 931 спортсмена. В этом году бюджет программы составляет 1 297 000 лари.





