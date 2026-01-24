Москвичку Нелли Гаприндашвили арестовали за пикет у Кремля с плакатом «Путин – убийца»

24.01.2026 19:01





На москвичку Нелли Гаприндашвили составили три административных протокола после одиночного пикета в Александровском саду в центре Москвы 21 января. Как сообщает пресс-служба московских судов, по одному из них — о неповиновении полиции — ее арестовали на 15 суток.



Протоколы составили также статьям о нарушении порядка проведения акции и «дискредитации» армии. По ним суд назначил штраф на общую сумму 60 тысяч рублей, передает «Медиазона».



О надписи «Путин — убийца» на плакате Гаприндашвили стало известно позднее из опубликованных решений по делам о неповиновении полиции и «дискредитации» армии, на них обратило внимание «ОВД-Инфо». Судья Тверского районного суда Анна Малахова решила, что такой пикет с утверждением о Путине «выражал негативное отношение» к войне в Украине. Во втором решении сказано, что Гаприндашвили отказывалась при задержании пойти с полицейскими.



В суде женщина признала вину в «дискредитации» армии и сказала, что выступает против войны. При этом в неповиновении полиции она вину не признала, утверждая, что не отказывалась выполнять требования сотрудников.



«ОВД-Инфо» также пишет, что в апреле 2022 года Гаприндашвили уже задерживали в Александровском саду. Тогда она стояла у аллеи городов-героев рядом со стелой Киева. Задержали ее из-за двух значков с некой надписью на верхней одежде. Суд тогда признал женщину виновной в нарушении порядка проведения акций, ее оштрафовали. Вину Гаприндашвили не признала, по ее словам, она просто прогуливалась.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





