От филармонии к парламенту проходит марш - «Защити образование»


24.01.2026   20:46


От филармонии к парламенту проходит марш под названием «Защити образование».

Демонстранты протестуют против реформы системы образования, запланированной «Грузинской мечтой».

В протесте принимают участие профессора-учителя и студенты.

Организаторы акции анонсировали на марше, что 31 января в 13:00 в «Экспо Джорджия» под руководством пятого президента Саломе Зурабишвили состоится форум - «Защити образование».

Участники марша развернули флаг Грузии. Они также несут баннеры с надписями: «Знание - сила!», «Наши знания не продаются!».

Акция традиционно продолжится у парламента.


