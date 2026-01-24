От филармонии к парламенту проходит марш - «Защити образование»

От филармонии к парламенту проходит марш под названием «Защити образование».



Демонстранты протестуют против реформы системы образования, запланированной «Грузинской мечтой».



В протесте принимают участие профессора-учителя и студенты.



Организаторы акции анонсировали на марше, что 31 января в 13:00 в «Экспо Джорджия» под руководством пятого президента Саломе Зурабишвили состоится форум - «Защити образование».



Участники марша развернули флаг Грузии. Они также несут баннеры с надписями: «Знание - сила!», «Наши знания не продаются!».



Акция традиционно продолжится у парламента.





