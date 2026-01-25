Хартия журналистской этики призывает парламент отменить ограничительные нормы по работе медиа в суде

Хартия журналистской этики требует от парламента отменить недавно принятые нормы, ограничивающие работу СМИ в суде, и параллельно призывает Высший совет юстиции обеспечить гуманные условия работы в судах для представителей СМИ.



Хартия журналистской этики опубликовала заявление, в котором говорится, что ограничения, введенные в плане работы СМИ, «сделали положение СМИ в судах гораздо тяжелее».



«Согласно внесенным в июне 2025 года поправкам к закону об общих судах, СМИ запрещается снимать фото, кино и видео, вести трансляцию и аудиозаписи не только в залах суда, но и в зданиях судов и дворах.



С тех пор представители СМИ часами стоят у входа в Тбилисский городской суд, куда выводят для записи интервью респондентов - адвокатов и прокуроров, а также других лиц, связанных с процессом.



Необоснованные и беспочвенные ограничения крайне осложнили положение СМИ в судах. Журналисты и операторы прилагают невероятные усилия, чтобы донести информацию из судов до общества. Их преданность профессии и общественным интересам бесценны.



Тбилисский городской суд не позаботился о создании даже элементарных условий труда для журналистов и операторов. Им приходится работать под открытым небом, под палящим солнцем или в невыносимый мороз, в дождь и ветер.



Хартия журналистской этики требует от парламента «Грузинской мечты» отменить недавно принятые нормы, ограничивающие работу СМИ в судах, и параллельно призывает Высший совет юстиции обеспечить гуманные условия труда для представителей СМИ в судах. Журналисты и операторы должны иметь возможность освещать новости, связанные с судом, не подвергая риску свое здоровье и жизнь», - говорится в заявлении.





