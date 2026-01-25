Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня сборная Грузии встретится с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу


25.01.2026   13:02


Сборная Грузии по футзалу проведет свой второй матч на чемпионате Европы против Хорватии. Матч начнется сегодня в 16:00 по тбилисскому времени, Первый канал будет вести прямую трансляцию игры.

В первом туре Грузия проиграла хозяевам турнира Латвии со счетом 0:4, а сборная Хорватии сыграла вничью с Францией 2:2. В результате обеим командам действительно нужна победа.

«Впереди у нас две сложные игры, но сейчас мы думаем только о Хорватии. Мы поработали и проанализировали сильные и слабые стороны нашего соперника. Хорватия — команда высокого уровня. Думаю, у нас будет шанс на успех, если мы будем играть в свою игру», — сказал тренер сборной Грузии Автандил Асатиани перед матчем.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна