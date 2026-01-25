Сегодня сборная Грузии встретится с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу

25.01.2026 13:02





Сборная Грузии по футзалу проведет свой второй матч на чемпионате Европы против Хорватии. Матч начнется сегодня в 16:00 по тбилисскому времени, Первый канал будет вести прямую трансляцию игры.



В первом туре Грузия проиграла хозяевам турнира Латвии со счетом 0:4, а сборная Хорватии сыграла вничью с Францией 2:2. В результате обеим командам действительно нужна победа.



«Впереди у нас две сложные игры, но сейчас мы думаем только о Хорватии. Мы поработали и проанализировали сильные и слабые стороны нашего соперника. Хорватия — команда высокого уровня. Думаю, у нас будет шанс на успех, если мы будем играть в свою игру», — сказал тренер сборной Грузии Автандил Асатиани перед матчем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





