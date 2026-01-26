Патриархия Грузии прокомментировала сообщения о скандале в храме

Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии распространила заявление в ответ на информацию, опубликованную 24 января телеканалом TV Pirveli.



В заявлении говорится, что в сюжете телеканала содержалась неточность: утверждалось, будто прихожане уже обратились с официальной жалобой в Патриархию. На самом деле, как подчеркивают в Патриархии, на данном этапе лишь один из членов Комиссии по вопросам нравственности был проинформирован о предполагаемом преступлении.



Для официального рассмотрения дела в Комиссии необходимо письменное обращение и прохождение соответствующих процедур. Эти требования были разъяснены прихожанам. В настоящее время Комиссия официально ожидает письменное заявление, после чего вопросу будет дан дальнейший ход.



Напомним, накануне TV Pirveli сообщил, что служители алтаря (стихаросы) обвиняют одного из священнослужителей в сексуальных домогательствах. По информации телеканала, инцидент перерос и в физическое противостояние, а Комиссия по нравственности Патриархии заявила о необходимости представления доказательств.





