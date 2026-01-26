Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Таргамадзе: Я испытываю сожаление, что вышел, а столько людей остается в тюрьмах


26.01.2026   11:37


Я испытываю сожаление, что вышел, а столько людей остается в тюрьмах. Я был бы действительно счастлив, если бы вышел последним, чтобы вышли все, - об этом журналистам заявил оппозиционный политик Гиви Таргамадзе после выхода из пенитенциарного учреждения.

Таргамадзе пожелал здоровья людям, находящимся в заключении.

«Прежде всего, конечно, я испытываю сожаление, что меня освободили, а столько людей остается в тюрьмах. Я был бы действительно счастлив, если бы вышел последним, чтобы вышли все. К сожалению, мы это не решаем. Я желаю этим людям здоровья, бодрости и выносливости. Они уже давно доказали, насколько они бодры. Поэтому я желаю им здоровья, и в конце концов все будет хорошо. Я хочу выразить благодарность тем людям, которые поддерживали нас все эти месяцы, и особенно моей семье», - сказал Гиви Таргамадзе.


