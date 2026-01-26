|
Торнике Шенгелия - в десятке лучших бомбардиров Евролиги
26.01.2026 17:48
Капитан сборной Грузии по баскетболу стал частью истории. В недавней игре он вновь помог своей команде «Барселоне», принеся 22 очка, и тем самым перешел на десятое месте в списке лучших бомбардиров Евролиги всех времен.
Сейчас Шенгелия располагает 3778 очками в списке рекордсменов. До девятого места ему осталось всего 39 баллов. В ходе своей карьеры 34-летний баскетболист поиграл в командах США, Европы и России.
