Торнике Шенгелия - в десятке лучших бомбардиров Евролиги

26.01.2026 17:48





Капитан сборной Грузии по баскетболу стал частью истории. В недавней игре он вновь помог своей команде «Барселоне», принеся 22 очка, и тем самым перешел на десятое месте в списке лучших бомбардиров Евролиги всех времен.



Сейчас Шенгелия располагает 3778 очками в списке рекордсменов. До девятого места ему осталось всего 39 баллов. В ходе своей карьеры 34-летний баскетболист поиграл в командах США, Европы и России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





