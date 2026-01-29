Жители Гонио протестовали у мэрии Батуми

У здания мэрии Батуми состоялась акция протеста части жителей Гонио, которые на протяжении многих лет безрезультатно добиваются легализации земельных участков. Речь идёт о землях вблизи крепости Гонио, которыми местные жители, по из словам "давно владеют", однако право собственности на них до сих пор не зарегистрировано.



По словам участников акции, за

последние годы они неоднократно обращались с заявлениями в различные государственные структуры, однако оформить земли в собственность так и не смогли. Жители Гонио отмечают, что помимо финансовых затрат отсутствие регистрации лишает их возможности полноценно пользоваться землёй и распоряжаться ею по своему усмотрению.



Как утверждают горожане, родовые земли были изъяты у них в период правления предыдущей власти — партии «Единое национальное движение». В ряде случаев право собственности удалось восстановить через суд, в других — земли были возвращены при содействии правительства «Грузинской мечты». Однако вопрос по оставшимся участкам до сих пор остаётся нерешённым.



С участниками акции у мэрии Батуми встретились мажоритарный депутат от поселения Мамука Какабадзе и глава Службы управления муниципальным имуществом и сервисами мэрии Батуми Давид Копинадзе. Представители мэрии заявили, что на данном этапе проводится изучение представленной документации, и пока сложно сказать, когда вопрос будет решён в пользу граждан.





