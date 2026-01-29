Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ректор Госуниверситета Ильи: Даже в Южной Африке реорганизация университета решается вместе с советами по управлению


29.01.2026   15:55


Если посмотреть на страны Южной Африки, там реорганизация любого университета, тем более объединение, всегда решается с советами по управлению – Остается непонятным тот факт, что, если все остается без изменений, какова причина объединения?! – указанное заявление сделала профессор, ректор Госуниверситета Ильи сделала Нино Доборджгинидзе.

По её словам, среди студентов то, как будут осуществлены процессы авторизации и аккредитации, вызывают очень большое непонимание и хаос.

«В любой стране, даже, если посмотреть на страны Южной Африки, там реорганизация любого университета, тем более объединение, всегда решается с советами по управлению. Это академический и представительский совет, а также советы факультетов. Насколько мне известно, ни в одном из этих случаев никакого разговора на эту тему не было. В Госуниверситете Ильи это действительно регулируется. По нашим правилам, в нашем случае, разрешение на реорганизации, обязательно должно быть выдано советами по управлению – это академический представительский совет и совет факультета. Среди студентов то, как будут осуществлены процессы авторизации и аккредитации, вызывают очень большое непонимание и хаос, так как тот университет, который будет основан, будет новым университетом»,- отметила Доборджгинидзе.


