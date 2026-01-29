Ректор Госуниверситета Ильи: Даже в Южной Африке реорганизация университета решается вместе с советами по управлению

Если посмотреть на страны Южной Африки, там реорганизация любого университета, тем более объединение, всегда решается с советами по управлению – Остается непонятным тот факт, что, если все остается без изменений, какова причина объединения?! – указанное заявление сделала профессор, ректор Госуниверситета Ильи сделала Нино Доборджгинидзе.



По её словам, среди студентов то, как будут осуществлены процессы авторизации и аккредитации, вызывают очень большое непонимание и хаос.



