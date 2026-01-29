|
|
|
Экзамен для студентов, переводящихся из зарубежных вузов в Грузии пройдет 4 февраля
29.01.2026 16:54
4 февраля состоится экзамен для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии из зарубежных вузов. Эту информацию распространяет NAEC.
По данным Национального центра экзаменов, цель теста — оценить академическую готовность студентов, которые проучились за границей не менее одного семестра и желают продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии.
Тест включает в себя компоненты по чтению и пониманию текста, логическому и количественному мышлению и будет проводиться в электронном формате в Национальном центре оценки и экзаменов.
Экзамен является важным механизмом объективной и стандартизированной оценки, который обеспечивает равное участие кандидатов в образовательном процессе и поддержание высоких академических стандартов», — заявляет NAEC.
Национальный центр оценки и экзаменов проводит экзамен несколько раз в год с 2019 года для тех, кто желает продолжить обучение в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна