Экзамен для студентов, переводящихся из зарубежных вузов в Грузии пройдет 4 февраля

4 февраля состоится экзамен для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии из зарубежных вузов. Эту информацию распространяет NAEC.



По данным Национального центра экзаменов, цель теста — оценить академическую готовность студентов, которые проучились за границей не менее одного семестра и желают продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии.



Тест включает в себя компоненты по чтению и пониманию текста, логическому и количественному мышлению и будет проводиться в электронном формате в Национальном центре оценки и экзаменов.



Экзамен является важным механизмом объективной и стандартизированной оценки, который обеспечивает равное участие кандидатов в образовательном процессе и поддержание высоких академических стандартов», — заявляет NAEC.



Национальный центр оценки и экзаменов проводит экзамен несколько раз в год с 2019 года для тех, кто желает продолжить обучение в Грузии.







