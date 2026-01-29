Ректор ГТУ: Мы обсудим, если объединение будет хорошо для университета и страны, я соглашусь

По заявлению ректора Грузинского технического университета, академика Давида Гургенидзе, если объединение Тбилисского государственного университета и ТГУ, будет полезным для страны делом, он с этим согласится.



По словам ректора, в ГТУ уже начаты внутренние обсуждения с деканами, академическим советом и профессорско-преподавательским составом, в результате чего и будет обоснована позиция ВУЗа.



"Сегодня у меня назначена встреча с деканами, Академическим советом. Речь будет идти о слиянии ТГУ и ГТУ, Школе экономики и Инженерно-технологической школе. Речь идет об усилении этих школ, прибавлении зарплате. Конечно, со многим мы согласны, кое-что надо определить. Сегодня мы встретимся с коллективом. Коллектив встретится с преподавательским составом, так, как вы знаете, Технический университет является государством в государстве. Пусть не обижается ТГУ, но он (ГТУ ) больше него по научным центрам и академическому персоналу. Поэтому, встретимся, обсудим. Мы сообщим о своем решении министру образования и правительству. Мы продолжим реформу спокойно и честно»,- заявил Гургенидзе.



По словам ректора, реформа университетов является обязательной, и она должна учитывать интересы как академического персонала, так и студентов.



Однако он отметил, что плата за обучение в размере 2250 лари недостаточна для финансовой устойчивости университетов, хотя при имеющихся ресурсах университеты смогли добиться значительных результатов на международном уровне.



«Реформа необходима. Я много раз говорил об этом с премьер-министром и членами парламента. Университеты многого добились, взимая плату в 2250 лари. Представьте, в мире 40-45 тысяч университетов, и все четыре наших университета входят в число семисот лучших. 2250 лари — это очень небольшая плата, и она слишком мала для существования университета.



Реформу необходимо провести, иначе через 10 лет университетам будет очень трудно привлекать преподавателей молодого поколения. Реформа должна быть учитывать интересы людей и студентов.



Если объединение пойдет на пользу университету и стране, конечно, я соглашусь. Правительство приняло решение, оно ждет наших консультаций. Правительство Саакашвили не может встать и сделать что-то одной рукой, а потом поручить это кому-то другому. Есть другое правительство, мы верим в него и докажем это, проконсультировавшись с ним», — сказал ректор.





