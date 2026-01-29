Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета


29.01.2026   21:17


Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета.

На их баннерах: «104-летний университет не продаётся», «Не отнимайте у нас идентичность».

«Цель сегодняшнего собрания заявить, что Технический университет должен остаться таким, каким он был всегда: флагманом технического и технологического образования, университетом с многолетней историей реализации программ, а также с современными, международно признанными и аккредитованными программами, которые реализуются не только в Грузии, но и во всём регионе.

Это уникальный университет со своим историческим наследием, настоящим и будущим. Искусственное объединение разрушит стабильность, создававшуюся веками», — сказала Publika руководитель Центра международной аккредитации ГТУ и глава программы биомедицинской инженерии Ирина Гоциридзе.

Напоминаем, что сегодня министр образования "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, заявил, что Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет будут объединены.

Миканадзе также добавил, что решение было принято на основе предварительных консультаций с ректорами.

Акция также назначена у l корпуса Тбилисского государственного университета в 20:00.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна