Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета

29.01.2026 21:17





Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета.



На их баннерах: «104-летний университет не продаётся», «Не отнимайте у нас идентичность».



«Цель сегодняшнего собрания заявить, что Технический университет должен остаться таким, каким он был всегда: флагманом технического и технологического образования, университетом с многолетней историей реализации программ, а также с современными, международно признанными и аккредитованными программами, которые реализуются не только в Грузии, но и во всём регионе.



Это уникальный университет со своим историческим наследием, настоящим и будущим. Искусственное объединение разрушит стабильность, создававшуюся веками», — сказала Publika руководитель Центра международной аккредитации ГТУ и глава программы биомедицинской инженерии Ирина Гоциридзе.



Напоминаем, что сегодня министр образования "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, заявил, что Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет будут объединены.



Миканадзе также добавил, что решение было принято на основе предварительных консультаций с ректорами.



Акция также назначена у l корпуса Тбилисского государственного университета в 20:00.





