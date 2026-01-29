|
Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета
29.01.2026 21:17
Профессора, преподаватели и студенты проводят акцию у Грузинского технического университета.
На их баннерах: «104-летний университет не продаётся», «Не отнимайте у нас идентичность».
«Цель сегодняшнего собрания заявить, что Технический университет должен остаться таким, каким он был всегда: флагманом технического и технологического образования, университетом с многолетней историей реализации программ, а также с современными, международно признанными и аккредитованными программами, которые реализуются не только в Грузии, но и во всём регионе.
Это уникальный университет со своим историческим наследием, настоящим и будущим. Искусственное объединение разрушит стабильность, создававшуюся веками», — сказала Publika руководитель Центра международной аккредитации ГТУ и глава программы биомедицинской инженерии Ирина Гоциридзе.
Напоминаем, что сегодня министр образования "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, заявил, что Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет будут объединены.
Миканадзе также добавил, что решение было принято на основе предварительных консультаций с ректорами.
Акция также назначена у l корпуса Тбилисского государственного университета в 20:00.
