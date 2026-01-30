Грузинский фан-клуб FC Barcelona раскритиковал очередной репрессивный закон «Грузинской мечты»

Грузинский официальный фан-клуб FC Barcelona выступил с экстренным заявлением в связи с анонсированным партией «Грузинская мечта» новым законом о грантах.



По оценке фан-клуба, закон создаёт абсурдную и репрессивную реальность: даже скидки, предоставляемые международным спортивным клубом своим болельщикам, могут быть признаны грантами и повлечь уголовную ответственность.



Фан-клуб работает в Грузии почти 11 лет в форме некоммерческой организации (NGO), по требованию FC Barcelona. Клуб и его участники получают льготы, включая скидки на официальную продукцию и услуги клуба.



Однако зарегистрированный в парламенте законопроект предполагает, что:

- любые скидки от Barcelona будут считаться грантами;

- для их получения требуется предварительное разрешение грузинских властей как для клуба, так и для болельщиков;

- использование скидки без разрешения — в том числе в музее, магазине или на стадионе Spotify Camp Nou — может повлечь до 6 лет лишения свободы;

- недонесение о таком «нарушении» другим участником также карается тюремным сроком до 6 лет.



В связи с правовыми рисками до вступления закона в силу фан-клуб в ближайшие дни временно приостанавливает членство для всех участников. Каждый из них самостоятельно решит, готов ли продолжать участие в условиях новых правил. Если число членов снизится ниже 70, Barcelona может лишить организацию статуса официального фан-клуба.



В фан-клубе подчёркивают, что понимают, что речь не идёт о намерении сажать болельщиков в тюрьму, однако жёсткость санкций вынуждает принимать превентивные меры. Также организация планирует обратиться к Жоану Лапорта с просьбой начать переговоры с властями Грузии по поводу разрешения на стандартные фан-клубные скидки.



Со следующей недели парламент открывает весеннюю сессию, в рамках которой планируется принятие нового закона. «Грузинская мечта» заявляет об уголовной ответственности за получение грантов без согласия властей.





