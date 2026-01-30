«Детектор мифов» сообщает о фейковых аккаунтах и политической пропаганде

Аккаунт, ранее выявленный как участник кампании по дискредитации находящегося в заключении активиста Матэ Девидзе, в последнее время координированно цитируется провластными СМИ под двумя разными именами, сообщает НПО «Детектор мифов». Цитаты, распространяемые в провластных СМИ, совпадают с риторикой властей и в основном направлены на дискредитацию независимых СМИ, оппозиции и активистов, говорится в заявлении.



«18 января информационные агентства с провластной редакционной политикой (медиахолдинг «Квира», Resonancedaily, Prime Time, Репортёр, InfoPostalioni.com, Ongo.ge) распространили почти идентичный текст публикации пользователя Facebook Кетеван Микиашвили о запуске предприятия компании «Никора».



Материал также был опубликован на сайте информационного агентства newshub.ge. Автор поста критикует «Никору», пишет, что при открытии нового предприятия компания организовала дорогостоящее мероприятие, на которое были приглашены политически активные фигуры.



Микиашвили также отмечает, что обществу хорошо видно, с какой политической силой ассоциируется компания, которая «вытягивает деньги из карманов людей» и «ущемляет» оппозиционно настроенных.



Примечательно, что на странице Prime Time Кетеван фигурирует как под фамилией Микиашвили, так и под фамилией Туриашвили. Темы, по которым её цитируют, направлены на защиту Бидзины Иванишвили либо на поддержку позиций властей. В то же время её посты в основном используются для нападок на журналистов, в том числе на находящуюся в заключении журналистку Мзию Амаглобели, а также на оппозицию и активистов», — пишет «Детектор мифов».



Этого же человека, но уже под другим именем – Кетеван Туриашвили, провластные телекомпании с соответствующей редакционной политикой (POSTV, TV Imedi, Rustavi 2) активно цитировали в декабре 2025 года и январе 2026 года. Так, на странице POSTV News в Facebook в общей сложности были процитированы девять публикаций Туриашвили: четыре — в декабре и пять — в январе, говорится в статье.



Обращения Туриашвили также систематически тиражировались другими информационными агентствами с провластной редакционной политикой (Reporter, Newshub.ge, Ongo.ge, mpn.ge, Kvira.ge, Digest.ge, Lideri.ge).





«Сама Кетеван Микиашвили (в прошлом – Туриашвили) связывает смену фамилии с прохождением верификации в Facebook и усилением безопасности аккаунта. В посте, опубликованном 26 января, она заявила, что смена фамилии не связана ни с политическим давлением, ни с какими-либо другими причинами. По её словам, ради верификации и защиты аккаунта в Facebook она вернулась к своей «настоящей» фамилии – Микиашвили, тогда как Туриашвили была фамилией её супруга. В публикации подчёркивается, что в обществе целенаправленно распространяются «выдумки» с целью её дискредитации, однако для неё не имеет значения, под какой фамилией она известна, она всё равно говорит и будет говорить правду», — сообщает «Детектор мифов».



Несмотря на утверждение «Кетеван Микиашвили» о том, что фамилия была изменена из-за верификации и защиты аккаунта Facebook, на данный момент её профиль не является верифицированным.



Также следует отметить, что Кетеван Микиашвили, которая до этого публиковала посты под именем Кетеван Туриашвили, до зимы 2025 года использовала имя Katie Toloraya. Летом 2025 года «Детектор мифов» выявил, что аккаунт Katie Toloraya, участвовавший в кампании по дискредитации Мате Девидзе, использовал фотографии пользователя российского социального сервиса ok.ru – Альвины. В декабре 2025 года аккаунт Katie Toloraya, уже под новым именем и фамилией Ketevan Turiashvili, удалил старые фотографии, однако на странице всё ещё сохранялось изображение, сгенерированное с использованием лица Альвины. В конце 2025 года это фото также было удалено.



Ещё одним доказательством того, что Katie Toloraya и Ketevan Mikiashvili/Turiashvili являются одним и тем же аккаунтом, является фотография профиля, которую Katie Toloraya использовала в 2025 году. Эта фотография до сих пор присутствует среди изображений Ketevan Mikiashvili/Turiashvili.



«Несмотря на то, что аккаунт объяснил, почему после имени Ketevan Turiashvili стал использовать имя Ketevan Mikiashvili, своим подписчикам до сих пор не разъяснено, кому на самом деле принадлежала фамилия Toloraya, которую он использовал на протяжении нескольких лет…



Отмечается, что Ketevan Mikiashvili/Turiashvili, ранее известная под именем Katie Toloraya, занималась распространением постов и коротких видео и координировала свои действия с другими фейковыми аккаунтами, выявленными «Детектором мифов» (Tinatin Topuria, Мари Кварцхелия, Nati Topuria, Luka Gagnidze, Archil Tabatadze). В январе 2026 года «Детектор мифов» также установил, что так называемый «врач» Натия Топурия, которую цитировали провластные СМИ и которая называла бывшего премьер-министра Гарибашвили «коррумпированным подонком», использовала фотографии пользователей, зарегистрированных в разных социальных сетях – Натии Двали и Ксении Коваленко», — говорится в публикации «Детектора мифов».





