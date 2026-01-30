В НОК Грузии состоялась церемония проводов и принятия присяги спортсменами

30.01.2026 16:37





Сегодня в Национальном олимпийском комитете Грузии состоялась церемония проводов и принесения присяги спортсменами Грузии перед XXV зимними Олимпийскими играми.



В мероприятии приняли участие руководство и члены исполнительного комитета НОК Грузии, представители Министерства спорта и федераций зимних видов спорта, олимпийские горнолыжники Нино Циклаури и Лука Бучукури, тренеры, представители СМИ и другие приглашённые гости, в том числе Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.



С приветственными речами и пожеланиями успешных выступлений грузинским спортсменам выступили президент НОК Грузии, руководитель олимпийской делегации Грузии Лери Хабелов, посол Италии Массимилиано Д’Антуоно, а также президент Национальной федерации фигурного катания Грузии, руководитель олимпийской миссии Мариам Гиоргобиани.



Состав олимпийской делегации Грузии на XXV зимние Олимпийские игры представил генеральный секретарь НОК Грузии Эмзар Зенаишвили.



Состоялась традиционная церемония принесения олимпийской присяги. От имени грузинских спортсменов присягу принесла горнолыжница Нино Циклаури. Отмечается, что Нино Циклаури станет первой спортсменкой в истории зимних видов спорта Грузии — как среди женщин, так и среди мужчин, — которая примет участие в Олимпийских играх в пятый раз. От имени спортсменов с речью выступил горнолыжник Лука Бучукури.



На Олимпийских играх Грузию будут представлять спортсмены в двух видах спорта — фигурном катании и горнолыжном спорте. Всего под флагом Грузии выступят восемь спортсменов.



Церемония открытия Олимпийских игр состоится 6 февраля на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Флагоносцами Грузии в Милане станут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис, а в Кортина-д’Ампеццо — горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.



Делегацию Грузии на XXV зимних Олимпийских играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов. Руководителем миссии в олимпийской деревне будет президент Федерации фигурного катания Грузии, член исполнительного комитета НОК Грузии Мариам Гиоргобиани.



XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.



Состав сборной Грузии:



• Лука Берулава — фигурное катание;

• Анастасия Метелкина — фигурное катание;

• Ника Эгадзе — фигурное катание;

• Анастасия Губанова — фигурное катание;

• Диана Дэвис — фигурное катание;

• Глеб Смолкин — фигурное катание;

• Нино Циклаури — горнолыжный спорт;

• Лука Бучукури — горнолыжный спорт.





