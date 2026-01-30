Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У Тбилисского госуниверситета и Грузинского технического университетов проходят акции протеста


30.01.2026   21:33


Студенты и преподаватели проводят акцию в Тбилисском государственном университете.

Протестующие протестуют против решения Министерства образования об объединении Тбилисского государственного университета и Технического университета.

Одно из главных требований студентов - провести публичную встречу с ректором ТГУ Джабой Самушия.

По словам собравшихся, они хотят встретиться с ректором в прямом эфире, а не за закрытыми дверями, потому что, по их словам, решение Министерства образования касается всех, и общественность имеет право знать, что ждет Тбилисский государственный университет и Технический университет.

Параллельно акция проходит во дворе Технического университета. Как заявляют студенты ТГУ, они пройдут шествием к Техническому университету и присоединятся к участникам протеста.


