Владельцы прибрежных ресторанов в Батуми требуют особого подхода
27.02.2026 11:17
Владельцы ресторанов, расположенных за так называемым Рыбным рынком на побережье Батуми, заявляют, что не могут быть приравнены к другим объектам, которые мэрия демонтирует как незаконные.
Собственник ресторана «ლურჯი ტალღა» (синяя волна) Иордан Биков утверждает, что участок принадлежал Союзу рыбаков ещё со времён СССР:
«Это место наше со времён коммунистов, оно принадлежало Союзу рыбаков. У нас есть старые документы, поэтому к нам не может быть такой же подход, как к строящемуся рядом ресторану».
Похожую позицию озвучивает владелец ресторана «ზღვის ვარცკლავი» (Морская звезда) Амиран Беридзе. По его словам, предприниматели сами благоустроили территорию, вложили инвестиции и создали рабочие места:
«Мы превратили это место в точку притяжения. Очистили, обустроили, трудоустроили людей. Не сравнивайте нас с арендаторами бульвара — там была другая ситуация».
Документы и спор о собственности
Владельцы утверждают, что часть архивных документов была уничтожена в 1990-х годах при пожаре в здании рыбаков, однако некоторые бумаги сохранились. Биков продемонстрировал журнал записей и архивный документ 1980 года, который, по его версии, подтверждает принадлежность участка Союзу рыбаков.
При этом земельные участки, на которых расположены рестораны, официально находятся в государственной собственности.
Владельцы признают, что сами не смогли узаконить объекты и рассчитывают на помощь мэрии: «Мы верим и надеемся, что это будет урегулировано».
Незаконное строительство и аудит
Тема вновь стала актуальной после демонтажа соседнего незаконно строящегося ресторана.
В Батуми практика начала и завершения строительства без разрешений, надстройки этажей и последующей эксплуатации объектов годами оставалась распространённой.
В 2020 году Государственная служба аудита обвинила мэрию в бездействии. В отчёте указывалось, что городские власти своевременно не выявили и не пресекли самовольное строительство и не использовали право на демонтаж двух- и трёхэтажных зданий, возведённых без разрешений на государственной земле.
Среди упомянутых объектов были рестораны:
«Згвис Варцквлави»,
«Фишландия»,
«Синяя волна»,
«Понто» (позже переименованный в «Нептун»).
Все они продолжают функционировать.
По словам владельцев, в этих ресторанах трудоустроено более 400 человек, многие работают более 10 лет.
Одновременно арендаторы, которые официально платят за использование пляжной территории, выражают недовольство:
«Мы работаем законно, платим аренду, а другие расширились и ничего не платят. Это справедливо?»
После публикации аудиторского отчёта мэрия заявляла, что владельцы были предупреждены, дважды оштрафованы и по делу были выданы исполнительные листы. Владельцы обжаловали решения в суде. Чем завершился процесс — официальной информации нет.
Союз рыбаков также заявляет, что неоднократно обращался в мэрию и Верховный совет Аджарии с просьбой урегулировать вопрос, однако ответа не получил.
Спустя шесть лет после аудиторского заключения ситуация остаётся прежней. Какова будет дальнейшая судьба ресторанов на побережье — неизвестно.
