Жители оползневых зон Гверки и Хемагали обратились в суд и прокуратуру

Жители сёл Гверки и Хемагали, Харагаули подали обращения в суд и Генеральную прокуратуру. 107 семей уверены, что оползневые процессы в их населённых пунктах были вызваны мощными взрывами во время строительства новой железной дороги.



Пострадавшие заявляют, что не считают себя экомигрантами, и требуют отменить распоряжение Ираклия Кобахидзе, согласно которому для них была предусмотрена денежная компенсация. Кроме того, они требуют от прокуратуры провести расследование, чтобы установить реальные причины оползней в этих двух сёлах.



💬 «Мы не экомигранты, и такой статус для нас оскорбителен. Мы уверены, что оползни в Гверки и Хемагали произошли из-за взрывов при строительстве новой железной дороги. Мы считаем себя пострадавшими именно из-за строительства железной дороги. Поэтому необходимо провести полную оценку ущерба — жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственных земель — и уже исходя из этого определять размер компенсации.



Из 112 пострадавших семей только пять согласились подписать документы о том, что они являются экомигрантами и готовы получить предложенные 30–50 тысяч лари. Пусть никто не думает, что мы спорим из-за денег. Для нас главное — установить истину.



Суд уже принял иск к рассмотрению. Прокуратура возбудила дело, нас также вызывали на допрос. Нам пообещали изучить ситуацию на месте и приехать в село. Если мы не добьёмся справедливости в грузинских судах и прокуратуре, мы обязательно обратимся в международные инстанции. Мы не позволим представить ложь как правду», — заявил местный житель Маради Гелашвили изданию «Чеми Харагаули».





