В Грузии стартовали Единые национальные экзамены

02.07.2026 11:08





В Грузии сегодня стартовали Единые национальные экзамены, сдача которых необходима выпускникам школ для поступления в вузы.



В этом году на ЕНЭ зарегистрировались более 43 тыс. абитуриентов, что почти на 10% больше, чем в 2025-м. Первым испытанием для них стал экзамен по грузинскому языку и литературе.



Тестирование проводится в две сессии — утреннюю и дневную. По данным Национального центра оценок и экзаменов, на первую сессию явилось более 95% зарегистрированных участников, двое учеников опоздали. Портал edu.aris.ge пишет, что это выпускники из Тбилиси — девочка и мальчик. Они сказали журналистам, что не смогли вовремя добраться до экзаменационного центра в районе Мухиани по вине пробок и таксиста, перепутавшего адрес.



Тестирование проходит одновременно в 24 экзаменационных центрах по всей стране. Они расположены в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Преимущественно они оборудованы в зданиях общеобразовательных школ. В Тбилиси к экзаменационным центрам власти назначили дополнительные маршруты муниципальных автобусов. До 30 июля они будут обслуживать участников ЕНЭ ежедневно с 06:00 до 20:00.



С обращением к выпускникам сегодня выступили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Минобразования Гиви Миканадзе. Они пожелали абитуриентам успехов на экзаменах, подчеркнув, что за ними стоит будущее страны.



В целом в сессии летней экзаменационной кампании примут участие порядка 83 тыс. человек. В их числе соискатели студенческих грантов, кандидаты в магистратуру, а также учителя и лица, желающие получить право на преподавательскую деятельность или повысить квалификацию.



Конкурс на получение студенческих грантов пройдет 17 июля, экзамены для учителей начнутся 5 июля, а общее магистерское тестирование – 23-24 июля. ЕНЭ завершатся 22 июля экзаменом по физике.





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