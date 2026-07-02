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Агентство молодежи реализует проект «Моделирование ООН»


02.07.2026   11:18


В рамках проекта моделирование проводилось в региональных центрах Западной Грузии — Амбролаури, Кутаиси, Зугдиди, Озургети и Батуми — с участием местных молодых людей в возрасте 14-18 лет.

«Моделирование ООН» — это образовательная платформа, которая дает молодым людям возможность обсуждать глобальные вызовы и развивать навыки лидерства, ведения переговоров, критического мышления и публичных выступлений.

Проект реализуется в 11 региональных центрах Грузии. 88 молодых людей, отобранных на региональных этапах, примут участие в финальном моделировании.

Восемь победителей, выявленных по итогам финального моделирования, отправятся в международное учебное путешествие.


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